In sei su uno scooter a Napoli | video virale

Napoli – "Salve consigliere, guardi questo video realizzato a Scampia. Non si riesce nemmeno a contare bene in quanti sono sullo scooter senza casco, uno addosso all'altro. Che vergogna". Su quello scooter in realtà sono sei e la video-denuncia è una delle tante inviate al consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Scorrendo i suoi social, si ha una sconfortante panoramica di episodi e comportamenti spesso solo incivili e maleducati, ma che non di rado costituiscono veri e propri illeciti o reati. Nel caso segnalato dall'utente, si vede uno scooter che circola per le strade di Scampia con a bordo sei ragazzi, accatastati uno sopra l'altro, quattro sul sellino e due sulle spalle dei compagni. Naturalmente senza casco, ...

