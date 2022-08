Il cane abbaia troppo? I vicini di casa hanno diritto al risarcimento danni, la sentenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando il cane abbaia troppo spesso, il vicino ha diritto a chiedere il risarcimento danni. La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza che ha poi confermato con sentenza che se il cane emette ululati o fastidiosi guaiti dal terrazzo di un’abitazione o da un terreno comune al fabbricato, soprattutto nelle ore di riposo, allora il condominio può essere condannato al risarcimento per danni alla salute. L’abbaiare di uno o più cani che arrechi disturbo al sonno dei vicini può costituire un illecito. La sentenza della Cassazione Dopo essere stato condannato il primo e secondo grado a risarcire i danni provocati dall’abbaiare dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando ilspesso, il vicino haa chiedere il. La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza che ha poi confermato conche se ilemette ululati o fastidiosi guaiti dal terrazzo di un’abitazione o da un terreno comune al fabbricato, soprattutto nelle ore di riposo, allora il condominio può essere condannato alperalla salute. L’re di uno o più cani che arrechi disturbo al sonno deipuò costituire un illecito. Ladella Cassazione Dopo essere stato condannato il primo e secondo grado a risarcire iprovocati dall’re dei ...

