Giovanni Ciacci | il triste episodio accaduto durante la notte | la notizia che sconvolge i fan

Leggi su kronic

(Di lunedì 22 agosto 2022)e ilnellache lascia tutti senza parole: ecco i dettagli della vicenda Il suo ruolo gli ha garantito un posto nel mondo dello spettacolo visto che ha curato il look di molti personaggi famosi e influenti nel mondo del fashion business: stiamo parlando proprio di lui,. L’uomo si è fatto conoscere principalmente a Detto Fatto insieme a Caterina Balivo e da lì la sua carriera ha avuto una salita piuttosto bella. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare unche ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)Un uomo che con il suo valore ha saputo dare il giusto peso e la giusta importanza ad ogni look per far fiorire al ...