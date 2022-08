Gf Vip 7: Una Creatura Di Barbara D’Urso Nel Cast! (Di lunedì 22 agosto 2022) Ormai siamo agli sgoccioli. Tra poche settimane si apriranno le porte della Casa di Cinecittà. Chi varcherà la famosa porta rossa? Fonti bene informate, assicurano che tra i Vipponi ci sarà anche un volto molto noto al pubblico di Barbara D’Urso. Si tratta di una sua ‘creaturella’, che ha poi fatto strada partecipando anche all’Isola dei famosi. Di chi si tratta? Ecco i dettagli! Sarah Altobello: dai salotti di Barbara D’Urso al Gf Vip7! Manca pochissimo all’inizio della settima edizione del Grande fratello Vip. Il debutto, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sarà per lunedì 19 settembre, in prima serata su Canale 5. Ma cosa si sa sul cast del concorrenti? Sino a questo momento, l’unico nome certo è quello di Giovanni Ciacci. Per il resto siamo ancora nel campo delle ipotesi. Mai come quest’anno, Signorini cerca di ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 22 agosto 2022) Ormai siamo agli sgoccioli. Tra poche settimane si apriranno le porte della Casa di Cinecittà. Chi varcherà la famosa porta rossa? Fonti bene informate, assicurano che tra i Vipponi ci sarà anche un volto molto noto al pubblico di. Si tratta di una sua ‘creaturella’, che ha poi fatto strada partecipando anche all’Isola dei famosi. Di chi si tratta? Ecco i dettagli! Sarah Altobello: dai salotti dial Gf Vip7! Manca pochissimo all’inizio della settima edizione del Grande fratello Vip. Il debutto, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sarà per lunedì 19 settembre, in prima serata su Canale 5. Ma cosa si sa sul cast del concorrenti? Sino a questo momento, l’unico nome certo è quello di Giovanni Ciacci. Per il resto siamo ancora nel campo delle ipotesi. Mai come quest’anno, Signorini cerca di ...

