Francesco Chiofalo In Diretta dal Pronto Soccorso: Qualcuno Lo Fermi! (Di lunedì 22 agosto 2022) Spavento per Francesco Chiofalo che, qualche ora fa, è stato portato in ospedale a Catania. Non si sa di preciso cosa sia accaduto, sta di fatto che l’ex di Temptation Island ha filmato tutto con il suo cellulare, compreso il viaggio in ambulanza verso il Pronto Soccorso. C’è chi ha storto il naso per questo, accusandolo di voler spettacolizzare il dolore. In difesa dell’uomo, è scesa in campo Deianira Marzano. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti! Francesco Chiofalo corre in ospedale: i filmati condivisi sui social Notte da incubo quella appena trascorsa da Francesco Chiofalo. Il personal trainer, nonché fidanzato di Drusilla Gucci, si trovava in Sicilia per presenziare ad una serata in discoteca, ma nella notte è successo qualcosa che lo ha portato al ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 22 agosto 2022) Spavento perche, qualche ora fa, è stato portato in ospedale a Catania. Non si sa di preciso cosa sia accaduto, sta di fatto che l’ex di Temptation Island ha filmato tutto con il suo cellulare, compreso il viaggio in ambulanza verso il. C’è chi ha storto il naso per questo, accusandolo di voler spettacolizzare il dolore. In difesa dell’uomo, è scesa in campo Deianira Marzano. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti!corre in ospedale: i filmati condivisi sui social Notte da incubo quella appena trascorsa da. Il personal trainer, nonché fidanzato di Drusilla Gucci, si trovava in Sicilia per presenziare ad una serata in discoteca, ma nella notte è successo qualcosa che lo ha portato al ...

