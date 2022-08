Energia: Letta, 'tetto nazionale prezzo contro aumenti' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “tetto nazionale al prezzo dell'Energia elettrica, un contratto luce sociale per famiglie in difficoltà, raddoppio del credito di imposta per le imprese energivore e altre imprese che hanno affrontato extra costi energetici”. E' la proposta che il Partito democratico sta presentando in queste ore e di cui Enrico Letta parla a Radio Popolare. Per il Pd di Letta il reddito di cittadinanza rimane ma con aggiustamenti che sono necessari, è una misura che è servita ad alleviare la povertà estrema del Paese, ma la proposta immediata che Letta fa in queste ore è un intervento per affrontare il caro Energia: “Ci sono aumenti del mille per cento per alcune imprese, proponiamo un contratto di luce sociale per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “aldell'elettrica, un contratto luce sociale per famiglie in difficoltà, raddoppio del credito di imposta per le imprese energivore e altre imprese che hanno affrontato extra costi energetici”. E' la proposta che il Partito democratico sta presentando in queste ore e di cui Enricoparla a Radio Popolare. Per il Pd diil reddito di cittadinanza rimane ma con aggiustamenti che sono necessari, è una misura che è servita ad alleviare la povertà estrema del Paese, ma la proposta immediata chefa in queste ore è un intervento per affrontare il caro: “Ci sonodel mille per cento per alcune imprese, proponiamo un contratto di luce sociale per le ...

