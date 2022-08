Darya Dugina, la bomba che l’ha uccisa è stata azionata a distanza. Nazionalisti russi: “Omicidio ordinato dall’Occidente” (Di lunedì 22 agosto 2022) Emergono i primi particolari sull’uccisione di Darya Dugina, giornalista e politologa figlia dell’ultranazionalista Alexander Dugin, considerato uno degli ispiratori della politica estera di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dalla polizia che sta svolgendo le indagini, l’esplosione dell’auto della donna, avvenuta mentre stava lasciando un convegno al quale aveva partecipato con il padre, è stata provocata da un ordigno comandato a distanza: “Ora è stato accertato che la bomba sull’auto di Dugina è stata innescata a distanza – ha detto una fonte della polizia alla Tass – Presumibilmente, l’auto è stata monitorata e il suo movimento è stato seguito”. Se sulla dinamica si iniziano ad avere informazioni più precise, lo stesso non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Emergono i primi particolari sull’uccisione di, giornalista e politologa figlia dell’ultranazionalista Alexander Dugin, considerato uno degli ispiratori della politica estera di Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dalla polizia che sta svolgendo le indagini, l’esplosione dell’auto della donna, avvenuta mentre stava lasciando un convegno al quale aveva partecipato con il padre, èprovocata da un ordigno comandato a: “Ora è stato accertato che lasull’auto diinnescata a– ha detto una fonte della polizia alla Tass – Presumibilmente, l’auto èmonitorata e il suo movimento è stato seguito”. Se sulla dinamica si iniziano ad avere informazioni più precise, lo stesso non ...

martaottaviani : Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequent… - martaottaviani : Mini thread di aggiornamento 1/ L'attentato in cui ha perso la vita Darya #Dugina figlia di #Dugin sarebbe stato or… - Agenzia_Ansa : 'L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin': questa la netta dichiarazione di Mykhailo… - LudovicoYellow : RT @fratotolo2: ?? Prima dell’attentato, #DaryaDugina stava investigando su #Bellingcat e sui suoi legami con i servizi segreti occidentali… - Lilliluna9 : RT @francescocantin: Darya Dugina stava indagando sui finanziamenti ai blogger russi presunti indipendenti, gli stessi che in Italia animan… -