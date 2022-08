Covid | come cambiano i tempi di incubazione con Omicron

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) –didiversi per ila seconda della variante. Il periodo si è accorciato in questi anni di pandemia, passando dai 5 giorni di Alfa ai 3,4 giorni dell’era. Lo rivela un’analisi di diversi studi, pubblicata su ‘Jama Network Open’. La revisione, condotta da ricercatori di Pechino, ha esaminato i dati di 142 studi, con 8.112 pazienti coinvolti. La maggior parte dei lavori riportava anche il tempo trascorso per sviluppare la malattia. Il periodo dimedio di-19 è risultato di 5 giorni per i casi causati dalla variante Alfa; 4,50 giorni per la variante Beta, 4,41 giorni per la variante Delta e 3,42 per. L’media è stata di 7,43 giorni tra i pazienti più anziani (più di 60 ...

