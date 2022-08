Chiuse le liste: da Bossi a Tremonti e Pera, i partiti puntano sull’usato sicuro. Big blindati, poco spazio per giovani e new entry (Di lunedì 22 agosto 2022) Umberto Bossi entra per la prima volta a Montecitorio nel 1992. Giulio Tremonti nel 1994, mentre Marcello Pera arriva a Palazzo Madama nel 1996. Tre decenni più tardi, sono ancora in cima alle scelte (e alle liste) dei partiti che oggi hanno chiuso il puzzle delle candidature in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Nessuno dei tre batte Pierferdinando Casini, entrato per la prima volta in Parlamento nel lontanissimo 1983 e ancora certo di una poltrona grazie al collegio sicuro di Bologna (riservatogli dal Pd), ma i tre nomi scelti da Lega e Fratelli d’Italia (che ha ripescato Tremonti e Pera da Forza Italia) testimoniano la voglia dei partiti di puntare sull’usato sicuro. La composizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Umbertoentra per la prima volta a Montecitorio nel 1992. Giulionel 1994, mentre Marcelloarriva a Palazzo Madama nel 1996. Tre decenni più tardi, sono ancora in cima alle scelte (e alle) deiche oggi hanno chiuso il puzzle delle candidature in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Nessuno dei tre batte Pierferdinando Casini, entrato per la prima volta in Parlamento nel lontanissimo 1983 e ancora certo di una poltrona grazie al collegiodi Bologna (riservatogli dal Pd), ma i tre nomi scelti da Lega e Fratelli d’Italia (che ha ripescatoda Forza Italia) testimoniano la voglia deidi puntare. La composizione ...

