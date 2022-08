Calciomercato, una gioia per Gattuso: “Vicino al Valencia” (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmente potrebbe arrivare una gioia per il Valencia di Gennaro Gattuso dopo l’addio di Guedes La particolarità di Gennaro Gattuso sono le situazioni drammatiche delle squadre che va ad allenare. L’ultima è quella del Valencia, che si trova di fronte a una ricostruzione totale, ma a basso costo. L’addio di Gonçalo Guedes, direzione del Wolverhampton, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 22 agosto 2022) Finalmente potrebbe arrivare unaper ildi Gennarodopo l’addio di Guedes La particolarità di Gennarosono le situazioni drammatiche delle squadre che va ad allenare. L’ultima è quella del, che si trova di fronte a una ricostruzione totale, ma a basso costo. L’addio di Gonçalo Guedes, direzione del Wolverhampton, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

