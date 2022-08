Calcio, Serie A 2022-23: la Roma strappa tre punti con la Cremonese, pari tra Samp e Juventus (Di lunedì 22 agosto 2022) Due i posticipi giocati quest’oggi nel Campionato di Serie A 2022/23. Nei due match, che vedevano impegnate due potenze del nostro Calcio, la Roma è riuscita a trovare i tre punti, mentre la Juve è fermata dalla Sampdoria sul pari. Vittoria sofferta ma meritata per la Roma che la spunta per 1-0 sulla neopromossa Cremonese. Tante le occasioni create dai giallorossi, nonostante diverse sortite offensive dei lombardi che mettono in difficoltà la difesa capitolina. Nel secondo tempo, dopo una traversa per parte, la sblocca Chris Smalling con un perentorio colpo di testa da Calcio d’angolo. L’esultanza con dedica all’infortunato “Gini” Wijnaldum è solo l’ultimo di una Serie di gesti di solidarietà nei ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Due i posticipi giocati quest’oggi nel Campionato di/23. Nei due match, che vedevano impegnate due potenze del nostro, laè riuscita a trovare i tre, mentre la Juve è fermata dalladoria sul. Vittoria sofferta ma meritata per lache la spunta per 1-0 sulla neopromossa. Tante le occasioni create dai giallorossi, nonostante diverse sortite offensive dei lombardi che mettono in difficoltà la difesa capitolina. Nel secondo tempo, dopo una traversa per parte, la sblocca Chris Smalling con un perentorio colpo di testa dad’angolo. L’esultanza con dedica all’infortunato “Gini” Wijnaldum è solo l’ultimo di unadi gesti di solidarietà nei ...

