Brest | si spera nell'arrivo di Slimani

Inter News 24

...NODO AGOUMÈ - Fin dall'inizio del mercato e dopo una discreta annata passata in prestito al, ... L'Inter non vuole perdere il controllo usl giocatore e se non sarà prestito seccoo in una ...Staremo a vedere se contro ilci sarà spazio per tutti e soprattutto per il debutto di Sanchez chedi iniziare la sua nuova avventura nel modo migliore. Tutta la Serie A TIM è solo su ... Inter, Acerbi in pole per la difesa. Oggi nuovi contatti con la Lazio: le ultime Cesare Casadei e Andrea Pinamonti, oltre ai già noti risparmi sugli ingaggi tagliati. La campagna cessioni in casa Inter alla fine non è decollata con il botto tanto atteso (prima Lautaro, poi Skrinia ...Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Brest, il tecnico del Marsiglia ha commentato l'arrivo di Sanchez ...