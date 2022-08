Bergomi | Inter | i 100 gol non sono utopia! De Vrij non va sottovalutato e la permanenza di Skriniar

(Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo il 3-0 dell'contro lo Spezia, dice la sua anche Beppecome riportato da fcnews.it:"I cento gol si posfare, non è un'utopia per una squadra come Inzaghi. L'è una...

Fcinternews.it

Intorno al quarantesimo del primo tempo, sull'1 a 0,s'è messo a descrivere in totale leggerezza i particolari di una battuta al volo di Dumfries. Altro non avrebbe potuto dire o fare: non s'era portato dietro un libro. La partita era talmente ......Ilaria Alesso in diretta su Sky (canale ZONA DAZN - 214 del telecomando Sky) ore 20.45- ... Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, telecronaca Andrea Marinozzi; commento Beppe; ... Bergomi: "Inter, i 100 gol non sono un'utopia. Ma serve equilibrio: Skriniar garanzia, De Vrij non va... L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Giuseppe Bergomi si lascia andare ad un commento su Kim Min-jae: "Ecco perché è forte" ...I due opinionisti della redazione di Sky Sport hanno espresso alcune considerazioni sul cambio generazionale del Napoli ...