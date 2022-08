LocalPage3 : Agnello Hornby: 'Premio Nobel postumo a Camilleri' - italiaserait : Agnello Hornby: “Premio Nobel postumo a Camilleri” - ledicoladelsud : Agnello Hornby: “Premio Nobel postumo a Camilleri” - fabiolobono : La bellezza salverà il mondo Paride al Giardino della Kolymbethra, luogo dell’anima, con Simonetta Agnello Hornby… - SalentoInLineaS : Simonetta Agnello Hornby presenta a Caprarica il suo «Punto Pieno» -

Adnkronos

... Piazza del Gesù, Piazza San Lorenzo, dalle 21:15 alle 23:00 In collaborazione con Il Circo Verde Leggere è Viterbo Book Festival 18:30 Leonardo d'Isanto 21:00 SimonettaPiazza della ...Mercoledì 24 agosto alle 20.30 in piazza Vittoria a Caprarica di Lecce un nuovo incontro d'autore con la scrittrice Simonettache presenta il libro "Punto Pieno", edito da Feltrinelli nel 2021 nella collana "I Narratori". L'incontro è reso possibile grazie alla collaborazione tra la Biblioteca di Cortile e di ... Agnello Hornby: "Premio Nobel postumo a Camilleri" (Adnkronos) – Il Premio Nobel postumo ad Andrea Camilleri. E’ la proposta lanciata, nel Giardino della Kolimbethra, dalla scrittrice Simonetta Agnello Hornby che, ieri sera, ha conversato con Felice ...Mercoledì 24 agosto alle 20.30 in piazza Vittoria a Caprarica di Lecce un nuovo incontro d’autore con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby che presenta il ...