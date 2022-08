Ultime Notizie – Pattina su A10, fermata si giustifica: “Colpa del navigatore” – Video (Di domenica 21 agosto 2022) Pattinava sull’A10 in direzione Ventimiglia-Genova. La giovane è stata fermata dalla polizia di Imperia. “Stavo seguendo le indicazioni del navigatore satellitare” si è giustificata. Oltre alla multa, è stata segnalata alla motorizzazione civile nel caso intenda prendere la patente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022)va sull’A10 in direzione Ventimiglia-Genova. La giovane è statadalla polizia di Imperia. “Stavo seguendo le indicazioni delsatellitare” si èta. Oltre alla multa, è stata segnalata alla motorizzazione civile nel caso intenda prendere la patente. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - laboescapes : RT @CsvMarche: Formazione CSV 2022 per i volontari, video e slide dei webinar già svolti sono disponibili on line - antoninorusso64 : RT @veroverogervaso: Da domani saremo di nuovo insieme per tutti gli aggiornamenti del mattino. Vi aspetto in diretta sul Tg5, dalle 6.00… -