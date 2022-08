Ultime Notizie – Elezioni politiche, Mentana: “Pronti a ospitare confronto leader” (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo le proteste di Carlo Calenda, Enrico Mentana e La7 si candidano ufficialmente ad ospitare il confronto tra i leader di partito in corsa per le Elezioni 2022. “Noi siamo Pronti a ospitare in prima serata venerdì 23 settembre su La7 i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto”, le parole del direttore del Tg La7 di oggi sui social. “Vi spiego – denunciava ieri Calenda – cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e Corriere che sono Pronti a confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad Agcom”. “Accettare diktat da due dei quattro leader ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo le proteste di Carlo Calenda, Enricoe La7 si candidano ufficialmente adiltra idi partito in corsa per le2022. “Noi siamoin prima serata venerdì 23 settembre su La7 idei quattro poli per unfinale. Se vorranno, sarà diretto”, le parole del direttore del Tg La7 di oggi sui social. “Vi spiego – denunciava ieri Calenda – cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e Corriere che sonoa confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad Agcom”. “Accettare diktat da due dei quattro...

