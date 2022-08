Si fa impiantare nella mano la chiave per aprire la Tesla: VIDEO (Di domenica 21 agosto 2022) “Alexa, apri l’automobile”. No, non è questo il caso. Brandon Dalaly può aprire la sua macchina con la chiave senza alcun tipo di problema. L’uomo, di fatto, ha creato un precedente. Vi starete chiedendo quale può essere quindi la notizia, vero? Ed avete ragione. Brandon ha deciso di farsi impiantare nella mano la chiave della sua automobile: una Tesla. Dalaly non ha più bisogno quindi di correre alla ricerca delle chiavi. Gli basta muovere l’arto destro per poter accedere in tempo reale a tutte le funzioni tecnologiche della vettura. Il chip, un Vivokey Apex, è stato impiantato da un piercer professionista. La funzionalità è la stessa dei metodi di pagamento contactless: il chip infatti utilizza la comunicazione Near Field Communication (NFC) che rende possibile Apple ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) “Alexa, apri l’automobile”. No, non è questo il caso. Brandon Dalaly puòla sua macchina con lasenza alcun tipo di problema. L’uomo, di fatto, ha creato un precedente. Vi starete chiedendo quale può essere quindi la notizia, vero? Ed avete ragione. Brandon ha deciso di farsiladella sua automobile: una. Dalaly non ha più bisogno quindi di correre alla ricerca delle chiavi. Gli basta muovere l’arto destro per poter accedere in tempo reale a tutte le funzioni tecnologiche della vettura. Il chip, un Vivokey Apex, è stato impiantato da un piercer professionista. La funzionalità è la stessa dei metodi di pagamento contactless: il chip infatti utilizza la comunicazione Near Field Communication (NFC) che rende possibile Apple ...

ilfattovideo : Si fa impiantare nella mano la chiave per aprire la Tesla: VIDEO - BettaninManuela : Si fa impiantare la chiave nella mano per aprire la Tesla: ecco quanto costa l'intervento siamo alla follia - Io_Selvatica : RT @Gianlustella: Ma vaffangulo va…. Si fa impiantare la chiave nella mano per aprire la Tesla: ecco quanto costa l'intervento https://t.c… - andfranchini : Si fa impiantare la chiave nella mano per aprire la Tesla: ecco quanto costa l'intervento - Gianlustella : Ma vaffangulo va…. Si fa impiantare la chiave nella mano per aprire la Tesla: ecco quanto costa l'intervento -