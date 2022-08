Sei Sorelle Anticipazioni 22 agosto 2022: Una dichiarazione spiazzante. Adela in difficoltà! (Di domenica 21 agosto 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 22 agosto 2022. Nell’episodio della Soap in onda su Rai1, Adela si troverà davanti a una dichiarazione spiazzante da parte di Mauro. Intanto Blanca non intende perdonare Rodolfo. Leggi su comingsoon (Di domenica 21 agosto 2022) Scopriamo insieme ledi Seiper la puntata del 22. Nell’episodio della Soap in onda su Rai1,si troverà davanti a unada parte di Mauro. Intanto Blanca non intende perdonare Rodolfo.

maicattivo : @Saramanola1 Sei sola? Non hai fratelli o sorelle? La forza ci vuole e ti posso solo incitare a trovarla dentro di… - infoitcultura : Sei Sorelle: Marta Larralde è Diana Silva. Carriera e Vita Privata dell'attrice della Soap - infoitcultura : Sei Sorelle, Ecco com'è Blanca Silva nella vita reale - tomro26 : ci son due sorelle maledette (32 e 29 anni) che provocano malessere a tutti quelli che lavorano con loro da SEI ANN… - kakami_okatsu : @NandoRossi10 @Alberto199000 @colvieux Hahahaha È dalla terza elementare che non sentivo tirare in ballo la sorella… -