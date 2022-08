Russia | morte figlia Dugin | Ucraina nega coinvolgimento

(Di domenica 21 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’non ha niente a che vedere” con l’attentato in cui è rimasta uccisa ladell’ideologo di Putin, Alexander, che sarebbe stato secondo alcune fonti l’obiettivo dell’attacco. Lo afferma il consigliere della presidenza, Mykhailo Podolyak, difendendosi dalle accuse che vi sia la mano di Kiev dietro all’esplosione in cui è morta la notte scorsa la 29enne Daryaa ed affermando che “non siamo uno stato terrorista”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Open_gol : La figlia dell'ideologo di Putin è rimasta uccisa nell'esplosione dell'auto su cui viaggiava, di proprietà del padre - DavidPuente : Russia, aperta un’indagine sulla morte della figlia del filosofo e politologo russo Aleksandr Dugin, considerato il… - Anax1S : RT @lettera_mosca: L'ultima foto di Darya Dugina (a destra), poche ore prima della morte. Qui è con il padre Aleksandr e con il corrisponde… - marcoranieri72 : RT @lettera_mosca: L'ultima foto di Darya Dugina (a destra), poche ore prima della morte. Qui è con il padre Aleksandr e con il corrisponde… - poissontels : RT @lettera_mosca: L'ultima foto di Darya Dugina (a destra), poche ore prima della morte. Qui è con il padre Aleksandr e con il corrisponde… -

13.00 Kiev:noi estranei afiglia Dugin "L'Ucraina non ha nulla a che fare con l'omicidio della figlia di Dugin". Questa ... "Non siamo uno Stato criminale, a differenza della,e sicuramente ...Il blitz ha causato ladella figlia del filosofo, la 30enne Darya Dugina . Aleksandr Dugin, ... Secondo quanto riportato daToday , Dugin è stato licenziato dall'Università statale di Mosca ...(Adnkronos) – “L’Ucraina non ha niente a che vedere” con l’attentato in cui è rimasta uccisa la figlia dell’ideologo di Putin, Alexander Dugin, che sarebbe stato secondo alcune fonti l’obiettivo dell’ ...Se la «pista ucraina» per la morte di Darya Dugina, figlia dell’ideologo Aleksandr Dugin vicino al presidente russo Vladimir Putin dovesse essere «accertata», confermerebbe il «terrorismo di stato di ...