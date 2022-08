Pordenone, travolto e ucciso da un’auto guidata da una militare (Di domenica 21 agosto 2022) Tragedia a Porcia, in provincia di Pordenone, dove un ragazzino di 15 anni, Giovanni Zanier, è morto la notte scorsa, travolto da un’automobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada. A guidare l’auto era una cittadina americana che ha perso il controllo della vettura. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 agosto 2022) Tragedia a Porcia, in provincia di, dove un ragazzino di 15 anni, Giovanni Zanier, è morto la notte scorsa,damobile, mentre era in bicicletta, fermo su un lato della della strada. A guidare l’auto era una cittadina americana che ha perso il controllo della vettura. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

