MXGP, Tim Gasjer si supera in Gara-2 e fa suo anche il GP Charente Maritime (Di domenica 21 agosto 2022) Tim Gajser non si ferma mai e vince anche il Gran Premio della Charente Maritime 2022, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2022. Sul tracciato di St. Jean d’ Angely il fuoriclasse sloveno, già sicuro del titolo, dopo una buona prima manche, fa qualcosa di clamoroso nella second e mette un’altra bandierina nella sua fantastica stagione. In Gara-1 il successo è andato a Jeremy Seewer (Yamaha) con il tempo di 35:29.204 con appena 983 millesimi su Tim Gajser (Honda) mentre completa il podio il padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki) a distanze siderali (mezzo minuto). Quarta posizione per Jorge Prado (Gas Gas) a 32:4, quinta per Maxime Renaux (Yamaha) a 33.8, sesta per Glenn Coldenhoff (Yamaha) a un minuto, quindi settima per Mitchell Evans (Honda) a 1:01, ottava ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Tim Gajser non si ferma mai e vinceil Gran Premio della2022, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato di St. Jean d’ Angely il fuoriclasse sloveno, già sicuro del titolo, dopo una buona prima m, fa qualcosa di clamoroso nella second e mette un’altra bandierina nella sua fantastica stagione. In-1 il successo è andato a Jeremy Seewer (Yamaha) con il tempo di 35:29.204 con appena 983 millesimi su Tim Gajser (Honda) mentre completa il podio il padrone di casa Romain Febvre (Kawasaki) a distanze siderali (mezzo minuto). Quarta posizione per Jorge Prado (Gas Gas) a 32:4, quinta per Maxime Renaux (Yamaha) a 33.8, sesta per Glenn Coldenhoff (Yamaha) a un minuto, quindi settima per Mitchell Evans (Honda) a 1:01, ottava ...

AggioValentino : Un titolo meritatissimo, arrivato con una gestione sontuosa del proprio sforzo fisico. Sono cinque i mondiali conqu… - LiveGPit : #MXGP | Tim Gajser: storia di un 2022 da mattatore ? @AggioValentino @HondaRacingGLB - fmimolise : MXGP 2022. GP di Finlandia: Tim Gajser è campione per la quinta volta [VIDEO]: Il GP di Finlandia è stato vinto da… - cuocinr1 : RT @motosprint: #MXGPFinland Il proprietario del Team Honda HRC ci parla in esclusiva della stagione in corso e del quinto titolo conquist… - motosprint : #MXGPFinland Il proprietario del Team Honda HRC ci parla in esclusiva della stagione in corso e del quinto titolo… -