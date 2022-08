Muore bimbo Taranto affetto da Sma1, in cura con farmaco da 2mln (Di domenica 21 agosto 2022) Non ce l'ha fatta Federico Musciacchio, il bimbo tarantino di circa 3 anni affetto da SMA (atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la più grave, che aveva ricevuto le cure grazie a una straordinaria ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) Non ce l'ha fatta Federico Musciacchio, iltarantino di circa 3 annida SMA (atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la più grave, che aveva ricevuto le cure grazie a una straordinaria ...

repubblica : Taranto, muore bimbo di tre anni affetto da Sma: era in cura con un farmaco da 2 milioni - iconanews : Muore bimbo Taranto affetto da Sma1, in cura con farmaco da 2mln - Trmtv : Muore bimbo Taranto affetto da Sma1, in cura con farmaco da 2mln - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Taranto, muore bimbo di tre anni affetto da Sma: era in cura con un farmaco da 2 milioni - corrmezzogiorno : #Bari Muore Federico, il bimbo di Taranto affetto da Sma1 Aveva tre anni -