LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Crippa e Vallortigara! 4×100 donne per la sorpresa (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE Europei Atletica 19.24: Al via nella terza e ultima batteria dei 100 ostacoli Wojtunik (Pol), Barbosa (Por), Hurske (Fin), Samba-Mayela (Fra), Sember (Gbr), Zagrè (Bel), Bednach (Esp), Sedney (Ned) 19.23: Cinque atlete superano 1.86 al primo tentativo, finora nessun errore 19.19: Di carattere vince la polacca Skrzyszowska con 12?66, secondo posto e record nazionale per la ungherese Kozak con 12?69, terzo posto e potenziale ripescaggio per la irlandese Lavin con 12?79 che è il personale, 19.18: Al via nella seconda semifinale dei 100 ostacoli: Rausch (Lux), Hunter (Gbr), Lavin (Irl), Kozak (Hun), Skrzyszowska (Pol), Bapte (Fra), Tijn-A-Lim (Ned), Zbaren ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE19.24: Al via nella terza e ultima batteria dei 100 ostacoli Wojtunik (Pol), Barbosa (Por), Hurske (Fin), Samba-Mayela (Fra), Sember (Gbr), Zagrè (Bel), Bednach (Esp), Sedney (Ned) 19.23: Cinque atlete superano 1.86 al primo tentativo, finora nessun errore 19.19: Di carattere vince la polacca Skrzyszowska con 12?66, secondo posto e record nazionale per la ungherese Kozak con 12?69, terzo posto e potenziale ripescaggio per la irlandese Lavin con 12?79 che è il personale, 19.18: Al via nella seconda semifinale dei 100 ostacoli: Rausch (Lux), Hunter (Gbr), Lavin (Irl), Kozak (Hun), Skrzyszowska (Pol), Bapte (Fra), Tijn-A-Lim (Ned), Zbaren ...

