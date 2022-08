‘Lezioni di sogni’ | Paolo Crepet a FQMagazine | “Ai teenager sconsiglio il pronome neutro | devono sapere quanta fatica si fa a essere se stessi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022) “Una mia paziente, molto giovane, diceva che per lei il sesso era come aprire il frigorifero, estrarre una bibita fresca e scolarsela”., psichiatra, sociologo e scrittore, lo racconta nel capitolo “recessione sessuale” del suo ultimo libro: Lezioni di sogni (Mondadori). Porta questo esempio per parlare di bulimia sessuale. Il sesso trasformato in elemento massmediatico, pubblicitario, destinato aconsumato in fretta e scordato ancor prima. Al centro di un processo di recessione con conseguenze imprevedibili sulle relazioni affettive fra i più giovani. “Come cambierà il sesso per le prossime generazioni?“, si chiede. “Se diventa un gioco senza relazioni se non virtuali o assolutamente privato non correrà il rischio di una progressiva perdita d’importanza sociale, con incremento del distanziamento e della ...