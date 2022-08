Leeds-Chelsea, follia di Mendy: regala la palla ad Aaronson che fa gol (VIDEO) (Di domenica 21 agosto 2022) Davvero incredibile quanto accaduto in Leeds-Chelsea, match valevole per la terza giornata della Premier League 2022/2023. Un retropassaggio tranquillo a Mendy si trasforma in un patatrac di dimensioni bibliche: l’estremo difensore del Chelsea temporeggia, non rinvia la palla e si avventura in un dribbling improbo con risultati disastrosi. Aaronson gli ruba la palla e poi è un gioco da ragazzi appoggiare la palla in rete per l’1-0. Ecco il VIDEO che farà il giro dell’Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Davvero incredibile quanto accaduto in, match valevole per la terza giornata della Premier League 2022/2023. Un retropassaggio tranquillo asi trasforma in un patatrac di dimensioni bibliche: l’estremo difensore deltemporeggia, non rinvia lae si avventura in un dribbling improbo con risultati disastrosi.gli ruba lae poi è un gioco da ragazzi appoggiare lain rete per l’1-0. Ecco ilche farà il giro dell’Europa. SportFace.

sportface2016 : #LeedsChelsea, la follia di #Mendy: non rinvia la palla, prova un dribbling e subisce un gol incredibile VIDEO… - ragionedistato : L'esatta sequenza della tragedia che ha colpito #Mendy in Leeds-Chelsea. Poesia in movimento. #LeeChe - Fc_Inter1908 : Il Leeds sta mettendo le palle in testa al Chelsea. Mi ha sorpreso tanto la partita contro il Tottenham ma ho cap… - SSalvatoreM : Al momento Leeds-Chelsea 2-0. Non è fatturato, non sono acquisti. Semplicemente la Premier è così spettacolare che… - fvckiminlxve : il chelsea che perde 2-0 contro il Leeds io voglio la rimonta in stile Werder Brema contro il Borussia Dortmund -