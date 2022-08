Lautaro si diverte | Dumfries devastante E Big Rom si è ripreso San Siro

Grandi notizie per Inzaghi: senza storie la partita con lo Spezia, dominato con tante buone prestazioni individuali e una ritrovata solidità. Il punto ...... detto anche il Sovrano della penna a sfera: Re Bic (lo so, è proprio demenziale, ma a me). ...stacco di testa. La palla arriva sulla panza di Dumfries, che, de panza, la spinge in rete. ...In un San Siro tutto esaurito l’Inter vince e si diverte contro lo Spezia, i nerazzurri ottengono tre punti grazie alle reti di Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoglu e Joaquin Correa. Parte subito forte ...L'Inter batte lo Spezia nell'anticipo del sabato sera e sale a quota sei punti in classifica: in gol Lautaro Martinez e Calhanoglu ...