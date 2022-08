Inter più forte del mercato capestro. E tutto ruota ancora attorno a Lukaku (Di domenica 21 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

DiMarzio : .@Inter: sempre più vicino l’arrivo di #Acerbi dalla @OfficialSSLazio #calciomercato #SerieA - DiMarzio : #Calciomercato | L' @Inter sempre più vicina ad #Acerbi - ClaMarchisio8 : Grazie anche al ritorno di #lukaku, l'@Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire… - fcin1908it : Roma, Mourinho: “Abbiamo più potenziale. Il problema è che Inter, Milan…” - 84Andreac : @AndreaInterNews Il problema del settore giovanile dell'Inter è che negli ultimi quindici anni non è mai servito da… -