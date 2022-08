Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio: “Non ci siamo parlati per 10 anni” (Di domenica 21 agosto 2022) Una serie su MTV, tre film, un tour, decine di apparizioni tv, dal 2009 al 2012 I Soliti Idioti erano ovunque, poi il nulla. Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio sono spariti dai radar, almeno come coppia. Adesso in un’intervista rilasciata al Corriere i due hanno spiegato il motivo dell’assenza de I Soliti Idioti. Il duo comico dieci anni fa si è sciolto e per tutto questo tempo Francesco e Fabrizio non si sono parlati. “Per un po’ di anni abbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto, che era prima di tutto di amicizia. Lavoravamo assieme ed eravamo migliori amici: un’intesa fantastica. Dopo quella grande popolarità, siamo andati in burn out. Ci siamo separati bruscamente, lasciati ... Leggi su biccy (Di domenica 21 agosto 2022) Una serie su MTV, tre film, un tour, decine di apparizioni tv, dal 2009 al 2012 I Soliti Idioti erano ovunque, poi il nulla.sono spariti dai radar, almeno come coppia. Adesso in un’intervista rilasciata al Corriere i due hanno spiegato il motivo dell’assenza de I Soliti Idioti. Il duo comico diecifa si è sciolto e per tutto questo temponon si sono. “Per un po’ diabbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto, che era prima di tutto di amicizia. Lavoravamo assieme ed eravamo migliori amici: un’intesa fantastica. Dopo quella grande popolarità,andati in burn out. Ciseparati bruscamente, lasciati ...

BITCHYFit : Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio: “Non ci siamo parlati per 10 anni” - infoitcultura : I soliti idioti, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, tornano in tv: «Per 10 anni non ci siamo parlati» - infoitcultura : I Soliti Idioti tornano in tv/ Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio 'Brutto litigio…' - RadioDueLaghi : I Soliti Idioti, coppia artistica formata da Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio (in gara a Sanremo 2015), sono pr… -