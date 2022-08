Elisabetta Gregoraci | il dolore non si placa | “Mi manchi” | Un post struggente

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 21 agosto 2022)in unsfogo su Instagram ha parlato di una perdita davvero difficile da superare. Pergli ultimi mesi sono stati un periodo davvero aureo professionalmente. La sua presenza come conduttrice al “Cornetto Battiti Live – Radio Norba” ormai è consolidata da anni, tanto che sarebbe difficile immaginare il festival musicale senza di lei in un Puglia. Insomma, stiamo parlando di una formula che piace e funziona bene. Tuttavia, se il lavoro procede a gonfie vele, non si può dire proprio lo stesso della sua vita sentimentale. La showgirl, infatti, dopo il divorzio da Flavio Briatore nel 2017, ha avuto diversi flirt, anche all’interno della casa del Grande Fratello con Pierpaolo Pretelli, ma senza mai costruire qualcosa di duraturo e serio. ...