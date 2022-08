Demme dopo le accuse arrivano le scuse: nuovo messaggio social (Di domenica 21 agosto 2022) Diego Demme fa un passo indietro e dopo le accuse a chi ha causato il suo infortunio, arrivano le scuse. Ieri il Demme aveva pubblicato una storia, in cui lanciava accuse dirette (seppur leggermente velate) al compagno di squadra che aveva procurato il suo infortunio. Nel caso specifico Anguissa, parole dure perché purtroppo era stato un normale scontro di gioco come ne possono accadere tanti. Sicuramente non una buona uscita quella di Demme che poteva essere controproducente in uno spogliatoio molto unito, come raccontato a più riprese da Di Lorenzo e Rrahmani ad esempio. In mattinata sono arrivate le scuse di Diego Demme che scrive: “Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 21 agosto 2022) Diegofa un passo indietro elea chi ha causato il suo infortunio,le. Ieri ilaveva pubblicato una storia, in cui lanciavadirette (seppur leggermente velate) al compagno di squadra che aveva procurato il suo infortunio. Nel caso specifico Anguissa, parole dure perché purtroppo era stato un normale scontro di gioco come ne possono accadere tanti. Sicuramente non una buona uscita quella diche poteva essere controproducente in uno spogliatoio molto unito, come raccontato a più riprese da Di Lorenzo e Rrahmani ad esempio. In mattinata sono arrivate ledi Diegoche scrive: “Era sbagliato il mio modo di mettere qualcosa così online. Abbiamo parlato di tutto. ...

