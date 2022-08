Covid | 63 morti | 19 470 positivi Tasso al 16 | 4%

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi «I lockdown fanno più morti». Da noi li minacciano ancora I media inglesi riflet… - RobertoBurioni : Anche @BertolliniR, un esperto mondiale autore di alcuni dei più importanti lavori usciti su COVID, ritiene necessa… - NicolaPorro : ?? Dato #mortalità troppo alto? Qualcosa non torna secondo l’esperto di sanità pubblica???? - sandrolabanti : @szampa56 @CarloCalenda questo èquello cheavete fatto: #Comunisti @pdnetwork @nzingaretti @robersperanza… - PaganiStella : RT @daniele_dfu: Ma noi morti di #vaccino Votiamo a domicilio qui al cimitero o dobbiamo recarci alle urne ? #noVax #Italexit #Paragone #… -

In calo i ricoveri ( - 86) ma in crescita terapie intensive (+6) Sono 19.470 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati ...di oggi sono 63 (ieri erano stati 88). Il totale dei casi di- 19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.650.468 (+19.470 ) di cui 20.696.936 dimessi e guariti (+23.225) ...Sono 1.470 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9946 tamponi processati. Ieri erano 1.930. Il tasso di positività è al 14,8%, in diminuzione rispetto al 16,3% ...Sono 19.470 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.394. Le vittime sono 63, in calo rispetto alle 88 di ieri. I ...