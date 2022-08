Il Denaro

... ha spiegato di considerarla una 'disfatta morale' e 'un'intimidazione verso la'. L'1 agosto Silvio Berlusconi sarebbe stato condannato in via definitiva per frode fiscale....per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di... Cassazione, addio a Domenico Carcano - Ildenaro.it Si e’ spento nella notte di sabato 20 agosto il magistrato Domenico Carcano, gia’ primo presidente aggiunto della Corte di Cassazione. In magistratura dal 1980, dal 2001 e’ stato Consigliere della Cor ...È scomparsa a 91 anni Lorenza Carlassare, giurista sempre schierata in difesa della Costituzione, punto di riferimento – anche per Il Fatto Quotidiano – su valori e principi della Carta. Nel 2016 si è ...