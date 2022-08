Canoa velocità, un argento e un bronzo per l’Italia agli Europei 2022 (Di domenica 21 agosto 2022) agli Europei di Canoa velocità 2022 arrivano due medaglie per l’Italia, grazie all’argento di Cicali e al bronzo della coppia Burgo-Schera. Susanna Cicali si è classificata seconda nel k1 5.000 metri donne, che ha visto la vittoria dell’ungherese Emese Kohalmi. Samuele Burgo e Andrea Schera invece sono arrivati terzi nel k2 1.000 metri uomini, dietro a Germania e Spagna. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022)diarrivano due mede per, grazie all’di Cicali e aldella coppia Burgo-Schera. Susanna Cicali si è classificata seconda nel k1 5.000 metri donne, che ha visto la vittoria dell’ungherese Emese Kohalmi. Samuele Burgo e Andrea Schera invece sono arrivati terzi nel k2 1.000 metri uomini, dietro a Germania e Spagna. SportFace.

AnsaToscana : Canoa: Europei Velocità, 1 argento e 1 bronzo per l'Italia. Cicali è seconda nel K1 5000 donne, Burgo-Schera terzi… - sportface2016 : #Canoa velocità, un argento e un bronzo per l’#Italia agli Europei 2022 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Canoa: Europei velocità, un argento e un bronzo per l'Italia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Canoa: Europei velocità, un argento e un bronzo per l'Italia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Canoa: Europei velocità, un argento e un bronzo per l'Italia -