Canoa velocità | Europei 2022 | Susanna Cicali conquista l’argento nel K1 5000 femminile!

Con le tre gare del fondo non disputate ieri per le avverse condizioni meteo e recuperate oggi pomeriggio si sono chiusi gli Europei 2022 di Canoa velocità, andati in scena nel corso degli European Championships 2022 a Monaco di Baviera, in Germania: l'Italia ha conquistato in queste prove una medaglia d'argento. Il merito è stato di Susanna Cicali, che nel K1 5000 femminile si è classificata seconda in 22:55.712, a 0.850 dall'oro della magiara Emese Kohalmi, prima in 22:54.862. A completare il podio è stata la spagnola Eva Barrios, terza in 22:55.775, a 0.913, battuta dall'azzurra per soli 63 millesimi. Nel K1 5000 maschile Nicola Ripamonti si è classificato 12°: l'oro è andato al lusitano Fernando Pimenta, primo in ...

