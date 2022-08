"Bomba sull'auto. E' chiaro che adesso...". Figlia di Dugin uccisa, tragiche conseguenze (Di domenica 21 agosto 2022) "E' ovvio che quello contro Daria Dugina è stato un atto di terrorismo. Come è ovvio che da oggi non ci sono più luoghi sicuri in Russia. L'unico modo per proteggere il Paese è distruggere il nostro nemico naturale seduto a Kiev, Dnepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev, Odessa e in altre città russe". Sono le parole di Akim Apachev, amico e tra gli ultimi ad aver parlato ieri sera con la giornalista Daria Dugina, Figlia di Aleksandr Dugin, ideologo definito "Il Rasputin" di Vladimir Putin. La 30enne analista politica è rimasta uccisa alle porte di Mosca in seguito all'auto che guidava, al ritorno da una conferenza insieme al padre. La vettura apparteneva proprio a Dugin, e l'uomo ha deciso di viaggiare su un altro mezzo all'ultimo momento, lasciandola alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) "E' ovvio che quello contro Dariaa è stato un atto di terrorismo. Come è ovvio che da oggi non ci sono più luoghi sicuri in Russia. L'unico modo per proteggere il Paese è distruggere il nostro nemico naturale seduto a Kiev, Dnepropetrovsk, Kharkov, Nikolaev, Odessa e in altre città russe". Sono le parole di Akim Apachev, amico e tra gli ultimi ad aver parlato ieri sera con la giornalista Dariaa,di Aleksandr, ideologo definito "Il Rasputin" di Vladimir Putin. La 30enne analista politica è rimastaalle porte di Mosca in seguito all'che guidava, al ritorno da una conferenza insieme al padre. La vettura apparteneva proprio a, e l'uomo ha deciso di viaggiare su un altro mezzo all'ultimo momento, lasciandola alla ...

