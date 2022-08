isa_0600 : @darksa0irse @_dontbebad_ Tiferei anche djokovic se questo avvantaggerebbe o porterebbe benefici a Nadal - ViejaBruja1 : @gigi_mori65 @paolobertolucci No, sbagli. Nadal aveva già vinto il primo Roland Garros a 19 anni,numero 1 a 22. Fed… - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Daniil Medvedev spezza il dominio di Roger Federer, Rafa Nadal e Djokovic: il dato: Il russo potrà godere di un riconosc… - TennisWorldit : Daniil Medvedev spezza il dominio di Roger Federer, Rafa Nadal e Djokovic: il dato: Il russo potrà godere di un ric… - TCol33472417 : @100miglia @claudioguerrini ah beh se parliamo di predestinato a vincere in master 1000 ok concordo! ma non era pre… -

I due tennisiti con più vittorie Slam della storia (22,21) potrebbero essere i primi due favoriti nell'ultimo Slam stagionale se solo potessero contare su un elemento che al momento è ...In precedenza ha perso la prima in Canada nel 2018 contro Rafael, poi ha perso a Madrid nel 2019 contro Novak, ha vinto a Monte Carlo nel 2021 contro Andrey Rublev, ha vinto ancora a ... A Nadal e Djokovic verso gli Us open serve una cosa sola. E non ce l'hanno Gli Us Open sono alle porte, cominciano lunedì 29 settembre, e Rafael Nadal non è ancora pronto. Novak Djokovic addirittura non sa se ...Daniil Medvedev è in questo momento il principale riferimento della new generation nel circuito Atp, quella parte di giocatori che cerca pian piano di prendersi la scena e toglierla ai Fab 4 e ai tenn ...