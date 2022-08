Tuffi, Europei Roma 2022: splendido oro di Marsaglia nel trampolino 3m, bronzo per Tocci (Di sabato 20 agosto 2022) Lorenzo Marsaglia conquista la medaglia d’oro nel trampolino 3 metri agli Europei di Tuffi di Roma 2022. L’azzurro si rende protagonista di una gara eccezionale, chiudendo davanti al britannico Jordan Houlden e all’altro italiano Giovanni Tocci, che si mette al collo la medaglia di bronzo. Tocci si rende protagonista di un buon avvio di gara, partendo con un 74.40 che gli consente di issarsi in terza posizione alle spalle dei britannici, mentre Marsaglia è un po’ più indietro con 69.75. Il cammino dei due azzurri prosegue bene, dato che entrambi restano a ridosso del leader Laugher, il quale sbaglia il terzo tuffo. Ad ereditare la sua prima posizione, però, è il connazionale Houlden, con la coppia italiana sempre ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Lorenzoconquista la medaglia d’oro nel3 metri aglididi. L’azzurro si rende protagonista di una gara eccezionale, chiudendo davanti al britannico Jordan Houlden e all’altro italiano Giovanni, che si mette al collo la medaglia disi rende protagonista di un buon avvio di gara, partendo con un 74.40 che gli consente di issarsi in terza posizione alle spalle dei britannici, mentreè un po’ più indietro con 69.75. Il cammino dei due azzurri prosegue bene, dato che entrambi restano a ridosso del leader Laugher, il quale sbaglia il terzo tuffo. Ad ereditare la sua prima posizione, però, è il connazionale Houlden, con la coppia italiana sempre ...

