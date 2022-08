Shaila Gatta, il costume che tutte vorranno: il modello scelto è completamente diverso dagli altri (Di sabato 20 agosto 2022) Shaila Gatta sfoggia un costume dal modello molto particolare e completamente diverso dagli altri. Shaila Gatta si sta godendo l’estate tra sole, mare, amici e famiglia. L’ex velina di Striscia la notizia qualche settimana fa è stata paparazzata con un ex tronista, Alessandro Zarino. In molti hanno subito pensato ad una frequentazione fra i due, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 agosto 2022)sfoggia undalmolto particolare esi sta godendo l’estate tra sole, mare, amici e famiglia. L’ex velina di Striscia la notizia qualche settimana fa è stata paparazzata con un ex tronista, Alessandro Zarino. In molti hanno subito pensato ad una frequentazione fra i due, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

sportli26181512 : Gossip Girl: Shaila Gatta, il reggiseno cade giù. Canalis rovina-carriere degli uomini? Satta e Nargi...: Nuovo app… - cmdotcom : #Gossip Girl: #Shaila Gatta, il reggiseno cade giù. #Canalis rovina-carriere degli uomini? #Satta e #Nargi... - zazoomblog : Shaila Gatta il costume non copre i glutei: fondoschiena in bella mostra – FOTO - #Shaila #Gatta #costume #copre… - zazoomblog : Shaila Gatta il costume non copre i glutei: fondoschiena in bella mostra – FOTO - #Shaila #Gatta #costume #copre - redazionerumors : La ballerina ed ex velina Shaila Gatta ha condiviso su Instagram alcuni scatti con un costume arancione che valoriz… -