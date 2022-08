Scuola, il dietrofront: i professori No vax (sospesi) tornano in classe (Di sabato 20 agosto 2022) tornano in cattedra i docenti No vax, così come tutti i bidelli e gli amministrativi che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino. Decade infatti l?obbligo per l?intero personale... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 agosto 2022)in cattedra i docenti No vax, così come tutti i bidelli e gli amministrativi che hanno deciso di non sottoporsi al vaccino. Decade infatti l?obbligo per l?intero personale...

zazoomblog : Scuola il dietrofront: i professori No vax (sospesi) tornano in classe - #Scuola #dietrofront: #professori - lacittanews : Tornano in cattedra i docenti No vax, così come tutti i bidelli e gli amministrativi che hanno deciso di non sottop… - MarcG_69 : RT @LoreGiardinetti: A quanto si apprende il @pdnetwork sarebbe pronto a fare dietrofront sul provvedimento inserito nel #decreto #Aiutibis… -