Non gli servono da bere e spara: il barista è suo figlio (Di sabato 20 agosto 2022) Un uomo di 79 anni di Lauro, paese in provincia di Avellino, si è presentato al bar dove ha chiesto da bere, come accade normalmente tantissime volte. Nel momento in cui il barista si è rifiutato di darglielo, lui ha però estratto una pistola semiautomatica che aveva con sé ha iniziato a sparare. L’episodio è avvenuto presso un circolo creativo situato nel piccolo paese campano. I colpi esplosi sono stati due, ma fortunatamente solo per una casualità nessuno dei presenti è stato colpito. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Lauro, insieme ai colleghi di Quindici, Comune situato nelle vicinanze, per ricostruire movente e dinamica dei fatti. Ben presto si è capito che quella che sembrava una semplice lite tra cliente e barista era in realtà una discussione tra familiari. La persona che si trovava dietro al ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 20 agosto 2022) Un uomo di 79 anni di Lauro, paese in provincia di Avellino, si è presentato al bar dove ha chiesto da, come accade normalmente tantissime volte. Nel momento in cui ilsi è rifiutato di darglielo, lui ha però estratto una pistola semiautomatica che aveva con sé ha iniziato are. L’episodio è avvenuto presso un circolo creativo situato nel piccolo paese campano. I colpi esplosi sono stati due, ma fortunatamente solo per una casualità nessuno dei presenti è stato colpito. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Lauro, insieme ai colleghi di Quindici, Comune situato nelle vicinanze, per ricostruire movente e dinamica dei fatti. Ben presto si è capito che quella che sembrava una semplice lite tra cliente eera in realtà una discussione tra familiari. La persona che si trovava dietro al ...

GiuseppeConteIT : L’intromissione di Dmitri Medvedev sulle prossime tornate elettorali europee è inopportuna e pericolosa: gli italia… - CarloVerdelli : Appunti per chi governerà. Il medico Andi Nganso è nero. Al pronto soccorso di Lignano, un paziente gli ha urlato d… - sbonaccini : Meloni e FdI non han mai sostenuto Draghi come Presidente del Consiglio e non han mai votato Mattarella come Presid… - attio1 : RT @erretti42: Quello che è grave nella faccenda Ruberti è il fatto che Gualtieri, che non sa niente di amministrazione capitolina, nomin… - magiua : RT @chil_q: ??LA PROCURATRICE DEL MASSACHUSETTS SOSTENUTA DA #SOROS, RACHAEL ROLLINS HA RILASCIATO UNA DICHIARAZIONE UFFICIALE MINACCIANDO G… -