Meghan Markle continua a tenere il broncio e non perdona Katy Perry per quella frase del 2018 (Di sabato 20 agosto 2022) La duchessa di Sussex sembra non abbia mandato giù la battuta di Katy Perry a proposito del suo abito da sposa. Sono passati quattro anni, ma il rancore è ancora intatto.

