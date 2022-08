LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio dei cinque in testa risale a 40? (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.34 Mancano soli 15 chilometri all’unico gran premio della montagna di giornata. 15.31 La velocità media è salita ad oltre 45 km/h. 15.28 Due chiacchiere fra Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali che sono coperti nel gruppo. 15.25 Adesso il vantaggio di Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) è di una quarantina di secondi. 15.23 Il gruppo rallenta e può riprendere vigore il tentativo dei fuggitivi. 15.21 Percorso molto tortuoso: la concentrazione non deve mai calare. 15.18 100 chilometri alla fine! 15.15 Si stanno impegnando i corridori in fuga e mantengono una decina di ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.34 Mancano soli 15 chilometri all’unico gran premio della montagna di giornata. 15.31 La velocità media è salita ad oltre 45 km/h. 15.28 Due chiacchiere fra Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali che sono coperti nel gruppo. 15.25 Adesso ildi Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic) è di una quarantina di secondi. 15.23 Il gruppo rallenta e può riprendere vigore il tentativo dei fuggitivi. 15.21 Percorso molto tortuoso: la concentrazione non deve mai calare. 15.18 100 chilometri alla fine! 15.15 Si stanno impegnando i corridori in fuga e mantengono una decina di ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti in controllo -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti - #Vuelta #Espana… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 seconda tappa s’-Hertogenbosch-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #seconda #tappa - sportface2016 : LIVE - #Vuelta Segui in DIRETTA la seconda tappa, la prima in linea da S'Hertogenbosch a Utrecht - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: Chi sarà la ruota veloce di oggi? ????????? ?? H 13:30 - 'S Hertogenbosch > Utrecht (175,1 km) ?? Tutte le tappe de La Vuelt… -