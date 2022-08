Laura Freddi: dopo il parto sono scomparsi i dolori dell’endometriosi (Di sabato 20 agosto 2022) Laura Freddi ha sofferto di endometriosi, si ritiene una miracolata perché dopo la nascita di sua figlia i dolori sono scomparsi. dolori forti, antidolorifici ma il suo livello di malattia non era così grave, l’ha confidato a Verissimo ma alla rivista DiPiù spiega cosa è accaduto dopo il parto. Ogni caso è diverso da un altro, Laura Freddi parla da tempo di endometriosi, consiglia a tutte le donne che hanno anche un minimo dubbio di indagare, di andare a fondo e non subire il dolore fisico e psicologico senza fare nulla, ascoltando il primo medico. Credeva di dovere mettere da parte il sogno di avere un figlio ma quando ha saputo della sua malattia ha dovuto fare un intervento e una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 20 agosto 2022)ha sofferto di endometriosi, si ritiene una miracolata perchéla nascita di sua figlia iforti, antifici ma il suo livello di malattia non era così grave, l’ha confidato a Verissimo ma alla rivista DiPiù spiega cosa è accadutoil. Ogni caso è diverso da un altro,parla da tempo di endometriosi, consiglia a tutte le donne che hanno anche un minimo dubbio di indagare, di andare a fondo e non subire il dolore fisico e psicologico senza fare nulla, ascoltando il primo medico. Credeva di dovere mettere da parte il sogno di avere un figlio ma quando ha saputo della sua malattia ha dovuto fare un intervento e una ...

Laura Freddi: 'Guarita da disturbi fisici dopo la nascita di mia figlia' Laura Freddi è tornata a parlare della maternità. Solo dopo i 40 anni la bionda soubrette è riuscita a diventare madre. Un desiderio che aveva nel cuore da tempo e che è riuscito a realizzare in ... "Non è la Rai", la reunion (su Instagram) che non ti aspetti Un selfie al mare in costume da bagno, senza un filo di trucco, che simboleggia una grande amicizia che dura da più di trent'anni. Laura Freddi e Cristina Quaranta , volti storici del celebre programma Non è la Rai, hanno festeggiato un grande traguardo, pubblicando su Instagram una loro foto insieme e che ha fatto impazzire i ...