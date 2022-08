Il manifesto dei sovranisti dell'Ordine di Malta (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Il momento della chiarezza, delle scelte, si avvicina per l'Ordine di Malta, paralizzato per anni da una crisi interna cui Papa Bergoglio sta cercando di trovare rimedio, trovando invece non poche resistenze. L'ultimo atto, fatto emergere dalla Cna, consiste in una lunga lettera del Consiglio di Governo dell'Ordine (900 anni, presenza nei quattro angoli del mondo). In sintesi, è una lunga lamentazione sulla possibilità che le riforme di Francesco e gli uomini chiamati a realizzarle possano mutare definitivamente la natura dello Smom. I cambiamenti, si legge, devono avvenire "con l'aiuto di avvocati canonici esperti in stretta collaborazione con il Delegato Speciale del Santo Padre e prendendo in considerazione i 900 anni di storia ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Il momentoa chiarezza,e scelte, si avvicina per l'di, paralizzato per anni da una crisi interna cui Papa Bergoglio sta cercando di trovare rimedio, trovando invece non poche resistenze. L'ultimo atto, fatto emergere dalla Cna, consiste in una lunga lettera del Consiglio di Governo(900 anni, presenza nei quattro angoli del mondo). In sintesi, è una lunga lamentazione sulla possibilità che le riforme di Francesco e gli uomini chiamati a realizzarle possano mutare definitivamente la naturao Smom. I cambiamenti, si legge, devono avvenire "con l'aiuto di avvocati canonici esperti in stretta collaborazione con il Delegato Speciale del Santo Padre e prendendo in considerazione i 900 anni di storia ...

