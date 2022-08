“I fatti di Livari” di Mario Soldano | un viaggio nella memoria e nell’identità

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 20 agosto 2022) “Idi”, esordio come narratore di, è stato presentato a Moladi, località dove sono ambientate le vicende dei personaggi (martedì 9 agosto). Grande partecipazione della comunità che si è riscoperta protagonista della loro storia. Un intenso sentimento nostalgico si è generato nell’autore e nei suoi compagni e amici con momenti di commozione. Nel romanzo si racconta lo spaccato storico-antropologico di una comunità tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando in scena entra la televisione. In questa microstoria locale l’autore genera una corrispondenza con la storia universale attraversata dall’umanità nei secoli. L’esperienza vissuta a Moladi, piccola frazione nel comune di Rombiolo, la sera del 9 agosto, può essere senz’altro definita come memorabile, sia per la partecipazione e sia per i ...