(Di sabato 20 agosto 2022) Ladi, ilsta ed illustratore Wallie, il rapper e produttore romanoe la giovane cantante Lil Jolie, sono alcuni degli ospiti della decima edizione di, il festival dell’animazione, del fumetto e della fantasia in programma al Parco dell’Irno didall’8 all’11 settembre. Per festeggiare i dieci anni di, che partecipò al festival nel 2015. Il giovane content creator classe ’95, che ha aperto il suo canalenel 2012, raggiungendo rapidamente milioni di iscritti, avrà modo di incontrare il suo pubblico al Parco dell’Irno l’8 e il 9 settembre. Tra idi ...

Il Denaro

Venivano di proposito da, anche da Napoli, io gli regalavo pure l'esperienza del racconto ... Che libri leggeva da ragazzo '. Ma guardi che già da piccolo andavo a comprare libri di ...Le tradizioni locali saranno rappresentate in fiaba,e web series, con la partecipazione di ... Il territorio in questione, tra la Provincia die quella di Avellino, è in grado di ... Fumetti, a Salerno torna il FantaExpo: tra i protagonisti Ketama126 e la star di Youtube Favij - Ildenaro.it La star di youtube Favij, il fumettista ed illustratore Wallie, il rapper e produttore romano Ketama126 e la giovane cantante Lil Jolie, sono alcuni degli ospiti della decima edizione di FantaExpo, il ...Dylan e Tonny sembrano due personaggi da fumetto. E per certi versi lo sono, perché scendere dalla scaletta di un aereo a 48 ore dal debutto, fare appena in tempo a conoscere allenatore ...