Europei di Nuoto | Paltrinieri è oro nella 5 km | “Felice di vincere a Ostia | un mare familiare”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 20 agosto 2022)– Torna aGregorio. In unche conosce e di cui sente onde e profumo e sin dal 2011, anche senza allenarsi e da allora, si prende l’oro numero 10 della carriera aglie il secondo consecutivo da Budapest 20215 km di fondo (e il numero 500 della Feder). Una gara tanto voluta e desiderata. Una gara dominata e anche faticosa in cui l’azzurro plurimedagliato ha dovuto lottare per tenere la posizione. E’ lui l’uomo da battere ormai nel mezzofondo, non sono in piscina, ma anche in. Lui come tutti gli azzurri della Nazionale Italiana, campione d’Europa: “Siamo la squadra da battere ufficialmente”. Lo dice Greg a margine della vittoria, in zona mista a Il Faro online.e stanco dopo ...