Europei di Monaco, l'Italia vince uno storico argento nella ginnastica artistica a squadre maschile (Di sabato 20 agosto 2022) Gara storica del team italiano di ginnastica artistica agli Europei in corso a Monaco di Baviera. Gli azzurri hanno conquistato l'argento nella gara a squadre, con le splendide performance di Nicola Bartolini, Abbadini, Casali, Cingolani e Levantesi. l'Italia ha conquistato un punteggio totale di 247.494. Medaglia d'oro alla Gran Bretagna (254.295) e bronzo per la Turchia (247.494). Quella di oggi è la prima squadra maschile di ginnastica artistica italiana che è mai salita sul podio. Nei giorni scorsi le due squadre femminili e la juniores maschile avevano trionfato nelle rispettive competizioni. Domani Bartolini e Levantesi si giocheranno altre medaglie nelle finali ...

