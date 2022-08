Ciao Darwin 9, Soleil Sorge e Alex Belli nel cast? L’offerta di Paolo Bonolis (Di sabato 20 agosto 2022) I giochi per Ciao Darwin sembravano ormai finiti dopo l’incidente dello scorso anno, ma i vertici Mediaset hanno fatto sapere che ci sarà una nuova edizione a marzo. Tra i protagonisti attesi nella prima puntata del varietà spiccano i nomi di Soleil Sorge e Alex Belli. Ebbene sì, i due ex gieffini sarebbero finiti nel mirino di Paolo Bonolis, il quale avrebbe intenzione di invitarli per una sfida davvero particolare che li vedrà naturalmente contro. Paura per Federica Panicucci: “Siamo fuggiti dalla spiaggia” La conduttrice di Mattino 5 ha raccontato ai suoi followers su Instagram la brutta disavventura di cui è stata vittima in vacanza ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 agosto 2022) I giochi persembravano ormai finiti dopo l’incidente dello scorso anno, ma i vertici Mediaset hanno fatto sapere che ci sarà una nuova edizione a marzo. Tra i protagonisti attesi nella prima puntata del varietà spiccano i nomi di. Ebbene sì, i due ex gieffini sarebbero finiti nel mirino di, il quale avrebbe intenzione di invitarli per una sfida davvero particolare che li vedrà naturalmente contro. Paura per Federica Panicucci: “Siamo fuggiti dalla spiaggia” La conduttrice di Mattino 5 ha raccontato ai suoi followers su Instagram la brutta disavventura di cui è stata vittima in vacanza ...

