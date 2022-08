Caso Ronaldo, dalla Francia arriva un altro rifiuto: la notizia! (Di sabato 20 agosto 2022) Non è di certo una novità che CR7 voglia lasciare il Manchester United, ma, a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato estivo, non ha ancora trovato una nuova destinazione. Il suo agente Jorge Mendes lo ha proposto nelle ultime settimane a diversi top club europei, nella speranza che uno di questi potesse essere accoglierlo vista la portata mediatica che ne deriverebbe. L’intenzione di Ronaldo sarebbe, infatti, quella di giocare la Champions League anche nella prossima stagione. Ronaldo Marsiglia rifiuto I Red Devils, invece, giocheranno la prossima Europa League. Ciò, unito ai diverbi avuti con il neo tecnico Erik ten Hag, hanno portato alla volontà di essere ceduto in questa estate. In mattinata, era spuntata l’indiscrezione di un possibile interessamento del Marsiglia per il fuoriclasse ... Leggi su rompipallone (Di sabato 20 agosto 2022) Non è di certo una novità che CR7 voglia lasciare il Manchester United, ma, a poco più di una settimanachiusura del mercato estivo, non ha ancora trovato una nuova destinazione. Il suo agente Jorge Mendes lo ha proposto nelle ultime settimane a diversi top club europei, nella speranza che uno di questi potesse essere accoglierlo vista la portata mediatica che ne deriverebbe. L’intenzione disarebbe, infatti, quella di giocare la Champions League anche nella prossima stagione.MarsigliaI Red Devils, invece, giocheranno la prossima Europa League. Ciò, unito ai diverbi avuti con il neo tecnico Erik ten Hag, hanno portato alla volontà di essere ceduto in questa estate. In mattinata, era spuntata l’indiscrezione di un possibile interessamento del Marsiglia per il fuoriclasse ...

